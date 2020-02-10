لحود: تعلموا من الجيش لمرة

وأضاف “يثبت الجيش، مرة جديدة، أنه المؤسسة الدستورية التي شكلت الحماية الحقيقية للوطن ولمؤسساته، كما النموذج شبه الوحيد في هذه الجمهورية الذي يصلح لأن يعمم، في مقابل نماذج أخرى تسود فيها الطائفية والمناطقية والمحاصصة، ويمارس فيها نهب المال العام وتسقط فيها الأخلاق والقيم”.



واشار”حبذا لو يأخذ السياسيون العبرة من هذه المؤسسة وسلوكها والتزامها، رغم إنهاكها عبر السنوات بتخفيض الموازنات والتلاعب بالقيمة الشرائية لرواتب عسكرييها ورتبائها وضباطها الذين لم يبخلوا بواجبهم من دون أي نقص، تعلموا من الجيش، لمرة”.