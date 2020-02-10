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الاثنين 10 شباط 2020 ساعة 15:39

المغرب يرد على مقترح السيسي لإنشاء قوة أفريقية مشتركة

المغرب يرد على مقترح السيسي لإنشاء قوة أفريقية مشتركة
وقال الوزير، على هامش مشاركته بقمة رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأفريقي، "المغرب من الدول الأفريقية الأقدم مشاركة في عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، نحن شاركنا في أول عملية لحفظ السلام في 1960، قبل أن تكون منظمة الوحدة الأفريقية، كما شارك في أكثر من 15 عملية لحفظ السلام، وأخذنا من التجربة أن الأفضل من خلق قوات مشتركة هو أن يكون هناك تصور مشترك، كل قوة عندها استقلالية، وتساهم في إطار تصور مشترك".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في كلمته الختامية بالقمة الأفريقية استعداد بلاده لاستضافة قمة أفريقية تخصص لبحث تشكيل قوة أفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب.

ودعا الرئيس الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للتشاور المستفيض حول كل الأبعاد التنظيمية والموضوعية لتلك القمة، وهذه القوة المقترحة بمعرفة مجلس السلم والأمن الأفريقي واللجنة الفنية للدفاع، على أن يعرض الأمر على هيئة مكتب القمة في أقرب وقت.

وانطلقت أعمال القمة الأفريقية العادية الـ33، يوم الأحد، تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في أفريقيا". وسلم الرئيس المصري خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية، رئاسة الاتحاد للرئيس سيريل رامابوزا، رئيس دولة جنوب أفريقيا.

وتنعقد القمة هذا العام بمشاركة أفريقية ودولية واسعة، وتركز على العديد من الملفات، أبرزها مبادرة "إسكات البنادق" في أفريقيا، وتهيئة الظروف للتنمية، بالإضافة إلى الإرهاب والأزمة الليبية وتطوير البنية التحتية في أفريقيا.
رقم : 843763
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