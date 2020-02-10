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الاثنين 10 شباط 2020 ساعة 17:29

مقتل خمسة جنود أتراك في ادلب

مقتل خمسة جنود أتراك في ادلب
ونقلت تنسيقيات المجموعات الارهابية المسلحة ان القصف الصاروخي الذي نفذه الجيش السوري استهدف المطار الذي تسيطر عليه الجماعات الارهابية المسلحة منذ عدة سنوات، مشيرة الى ان الطيران المروحي التركي يجلي الجنود الاتراك المصابين من المطار.
رقم : 843784
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