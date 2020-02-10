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الاثنين 10 شباط 2020 ساعة 18:24
اليمن: اسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان قبالة نجران
وأكد مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية استهدفت طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان بسلاح مناسب في منطقة الصوح قبالة نجران واصابها بشكل مباشر وادى لإسقاطها .
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
843794
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