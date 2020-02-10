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الاثنين 10 شباط 2020 ساعة 21:14
انفجار يستهدف رتلا للقوات الأميركية في جنوب بغداد
وافادت وسائل اعلام بان انفجار استهدف رتلا للقوات الأميركية بمنطقة اليوسفية جنوب بغداد.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
843811
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