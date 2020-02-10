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الاثنين 10 شباط 2020 ساعة 21:43

ايران تدعو اوكرانيا لاجراء تحقيق مشترك في تحطم الطائرة

ايران تدعو اوكرانيا لاجراء تحقيق مشترك في تحطم الطائرة
وقدم شمخاني خلال الاتصال الهاتفي تعازيه لأسر الضحايا الاوكرانيين في حادث تحطم الطائرة الاوكرانية في طهران، معربا عن تعاطفه مع ذوي ضحايا هذا الحادث .

وأكد رغبة الجمهورية الإسلامية الايرانية في التعاون الكامل مع الأطراف المعنية بالحادث وقال انه في ظل التنسيق الوثيق القائم بين البلدين منذ بداية الحادث ، كان الخبراء الأوكرانيون أول فريق وصل إلى إيران وبدأوا الدراسات الفنية والميدانية دون أية قيود .

وإشار شمخاني إلى ضرورة مواصلة جهود البلدين لمنع الأطراف الأخرى من فرض إرادتها وخلق سوء فهم في عملية التحقيقات الفنية وتحقيقات الخبراء وقال ان هذا الحادث المرير ناتج عن خطأ بشري ولا ينبغي أن نسمح بتدخل العناصر المغرضة لتحويل القضية الى جدل سياسي .

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ، الذي دعا نظيره الأوكراني إلى السفر إلى طهران واجراء تحقيق مشترك لهذا الحادث من قبل اجهزة الامن القومي في البلدين، ان الحصول على تقييم فني متفق عليه يمكن أن يساعد في تحديد الحالة في اجواء خبرائية وغير سياسية.

بدوره أعرب أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني عن تعازيه المتبادلة وتعاطفه مع القيادة ورئيس الجمهورية والشعب الايراني وذوي ضحايا هذه الحادثة وقال اننا نشكر ايران لتعاونها واستضافتها المؤثرة من اجل التحقيق في ابعاد هذه الحادثة .

وأكد على الحاجة إلى الإسراع في توضيح أبعاد وأسباب الحادث والذي من شانه منع تدخل الأطراف الأخرى مضيفًا انه من الضروري استمرار التعاون المشترك وتحديد ومتابعة آليات تسريع الإعلان عن النتيجة النهائية وإنهاء القضية.
رقم : 843819
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