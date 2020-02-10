مهاتير محمد: طالبت ترامب بالاستقالة للحفاظ على أمريكا

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي، بعد لقاء مع شركات فرنسية، اليوم الاثنين: "لقد طلبت منه –ترامب- الاستقالة للحفاظ أمريكا"، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا ستار". وقبل يومين، قال مهاتير إن ترامب كان عليه الاستقالة بسبب صفقة السلام الإسرائيلية الفلسطينية المقترحة، والتي وصفها رئيس الوزراء الماليزي بأنها "غير مقبولة وغير عادلة على الإطلاق".



وأضاف مهاتير خلال المؤتمر الثالث لرابطة البرلمانيين من أجل القدس، أول أمس: "هذه الصفقة ستجلب المزيد من الصراعات إلى المنطقة، وستؤدي إلى استعداء مليارات الأشخاص حول العالم".



من جانبها، قالت السفارة الأمريكية في ماليزيا إن تصريحات مهاتير لم تتحل بالروح البناءة التي كانت أساسًا طويل الأمد للعلاقة بين البلدين.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثامن والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، عن خطته ، المعروفة بـ "صفقة ترامب"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارته، ورئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.