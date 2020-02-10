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الاثنين 10 شباط 2020 ساعة 22:08
رجل اعمال توسط بينهم..

من هو مهندس اللقاء بين البرهان ونتنياهو ؟

من هو مهندس اللقاء بين البرهان ونتنياهو ؟
وقالت المصادر بعد تنقيب واسع في وسائل إعلام غربية وإسرائيلية ، تبين أن رجل الأعمال الإسرائيلي السويسري المولود في الخرطوم “نسيم قاون” هو الوسيط الذي جمع الطرفين في ضيافة الرئاسة اليوغندية.

ويبلغ “قاون” من العمر (98) عاماً وهاجر من السودان إلى الكيان الإسرائيلي بعد احتلال الاراضي الفلسطينية عام 1948.

وكان الرئيس “البرهان” بحسب صحيفة "المجهر"، قد أشار إلى شخصية ذات علاقة سابقة بالسودان هي من أنجز لقاءه برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.

وعاش في السودان نحو ألف يهودي قدموا للسودان في عهد الحكم التركي في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وظل معظمهم بالسودان إلى ستينيات القرن الماضي، حيث رحل غالبيتهم بعد حرب يونيو/حزيران عام1967.
رقم : 843824
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