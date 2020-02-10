ماذا قال مستشار بوتين عن القائد قاسم سليماني؟

وعقدت اليوم ندوة بجهود التعبئة الجامعية في جامعة شريف تحت شعار "ابعد من الحدود" تناولت الثورة الاسلامية وتغيير المعادلات الدولية عقب استشهاد الفريق قاسم سليماني بحضور الفيلسوف الكسندر غلوغيفيتش دوغين مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومنتج الافلام الوثائقية والناشط في الحقل الدولي نادر طالب زاده .



وقال الكسندر غلوغيفيتش دوغين في الندوة ان الشهيد سليماني عاش كبطل وحارب كبطل وأستشهد كالابطال .



واضاف إننا نحتاج إلى خلق عالم جديد وقال انه ليس من المهم ان نعيش بشكل صحيح فحسب، بل من المهم ايضا أن نتعلم كيف نموت وهذا هو شئ اهم من الحياة.



وتابع القول انك ترى الافكار الثورية لآية الله السيد علي الخامنئي ؛ إنها لا تتعلق بالماضي ، بل تتعلق بالمستقبل ، وتتناول بناء عالم متعدد الأقطاب ... ولا تنسَوا أن الاحادية القطبية للغرب هي تنين جريح وبامكانه ان يقتل كما هو الحال في اغتيال الشهيد قاسم سليماني.