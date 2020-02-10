الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 10 شباط 2020 ساعة 22:51

صالحي يدعو اوروبا لاداء دورها في انقاذ الاتفاق النووي

صالحي يدعو اوروبا لاداء دورها في انقاذ الاتفاق النووي
وقال صالحي في كلمته الیوم الاثنین خلال المؤتمر الدولي الثالث للامن النووي المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، لقد حان الوقت لتؤدي اوروبا دورها كاحد الاطراف المعنية الرئيسية في الاتفاق النووي لانقاذ هذا الاتفاق عبر تنفيذ التزاماتها بغض النظر عن الضغوط الاميركية.

لن نتردد في الرد على اي عدوان

ووصف سلوك واشنطن على الصعيد الدولي بانه سلوك ارهابي، ومن ضمنه عملية اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني، مؤكدا جدية ايران في الرد على اي عدوان مثل هذا العمل الارهابي ورد ايران القوي على ذلك.

حق التنمية النووية للاغراض السلمية

واشار صالحي الى نصوص معاهدة حظر الانتشار النووي "ان بي تي" في التاكيد على الابحاث والانتاج والاستفادة من الطاقة النووية للاغراض السلمية ومن دون تمييز، لافتا كذلك الى المواد 2 و 3 من النظام الداخلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعرّف الاهداف والتوجهات الرئيسية للوكالة الداعية للاسراع وزيادة حصة الطاقة النووية في السلام والصحة والرخاء في انحاء العالم.

واعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، تطوير التكنولوجيا النووية الجديدة والبرامج ذات الصلة ادت الى اثارة الحساسية في موضوع الامن النووي واضاف، ان هذه الحساسيات حديثة الظهور قد زادت مستوى الهواجس الراهنة حول قضايا مثل عدم وجود الشفافية في اكثر من 80 بالمائة من مخزون اليورانيوم والبلوتونيوم المخصب جدا الموجود (في العالم).

وقال، انه فضلا عن ذلك هنالك تهديدات الامن النووي الجديدة التي تشمل النبضات الالكترومغناطيسية النووية والطائرات المسيرة والهجمات السايبرية وسائر ادوات التخريب غير التقليدية وان الاوضاع تصبح اكثر تعقيدا خاصة حينما لا يكون هنالك اي قانون وضوابط دولية متفق عليها سائدة حول مثل هذه الانشطة.

واضاف، ان خطر استخدام الارهابيين للمواد النووية والمشعة قد ازداد الامر الذي ينذر بوقوع أزمة خطيرة اخرى، تتطلب تعزيز الطاقات الوطنية للوقاية من محاولات تهريب المواد النووية وكشفها والقضاء عليها.

وتابع صالحي: ان الخطر المتزايد لاستخدام الارهاب للمواد النووية والمشعة، يعتبر موضوعا متأزما آخر في متابعة موضوعات الامن النووي والإشعاعي، وأن هذا الامر يتطلب تعزيز الطاقات الوطنية للوقاية من تهريب المواد النووية وكشفها والقضاء عليها.
رقم : 843827
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: نهب أمريكا للنفط السوري انتهاك صارخ للقانون الدولي
روحاني: نهب أمريكا للنفط السوري انتهاك صارخ للقانون الدولي
ولايتي: أي مشروع يرفضه الفلسطينيون مآله الفشل
ولايتي: أي مشروع يرفضه الفلسطينيون مآله الفشل
10 شباط 2020
هل تنجح حكومة دياب في كسب الثقة؟
هل تنجح حكومة دياب في كسب الثقة؟
10 شباط 2020
شباب المقاومة يحيون أربعينية شهداء الوفاء بقم المقدسة
شباب المقاومة يحيون أربعينية شهداء الوفاء بقم المقدسة
10 شباط 2020
اللواء صفوي: دماء الشهيد سليماني أحبطت مشروع الهيمنة الأميركي
اللواء صفوي: دماء الشهيد سليماني أحبطت مشروع الهيمنة الأميركي
10 شباط 2020
بالخريطة .. 50 ٪ من محافظة إدلب تحت سيطرة الجيش السوري
بالخريطة .. 50 ٪ من محافظة إدلب تحت سيطرة الجيش السوري
10 شباط 2020
قائد الثورة: يجب أن نكون أقوياء لنمنع حدوث حرب
قائد الثورة: يجب أن نكون أقوياء لنمنع حدوث حرب
8 شباط 2020
مع تقدم الجيش السوري.. انقرة تعزز نقاطها في ادلب
مع تقدم الجيش السوري.. انقرة تعزز نقاطها في ادلب
8 شباط 2020
ما هي أهداف خطة تشكيل قوات عربية في سوريا؟
ما هي أهداف خطة تشكيل قوات عربية في سوريا؟
8 شباط 2020
لماذا ستموت خطة ترامب قبل موته هو؟
لماذا ستموت خطة ترامب قبل موته هو؟
8 شباط 2020
'300 خرق' في جعبة محمود عباس للأمم المتحدة الاثنين
8 شباط 2020
السيطرة على سراقب.. فجر ادلب اقترب
السيطرة على سراقب.. فجر ادلب اقترب
7 شباط 2020
محور المقاومة بعد استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني
محور المقاومة بعد استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني
7 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المغرب يتمسك بحق الفلسطينيين في إقامة دولة
بري​ يرکز علی القدس​ عاصمة أبدية لفلسطين
الانتفاضة الرد على صفاقة القرن
لماذا ستموت خطة ترامب قبل موته هو؟
الفلسطينيون يحتجون ضد