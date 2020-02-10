بأربعينية سليماني ...الثورة الايرانية تتجدد

وبهذه المناسبة، دعا المرجع الديني آية الله ناصر مكارم شيرازي، أبناء الشعب الى المشاركة الملحمية في مسيرات ذكرى انتصار الثورة غدا الثلاثاء 11 شباط والانتخابات التشريعية المقبلة في 21 شباط, وعدّ المشاركة الواسعة لابناء الشعب الايراني في هذين الحدثين المهمين تبعث على شعور الاعداء باليأس.



بدوره عدّ المرجع الديني آية الله عبد الله جوادي آملي المشاركة في المسيرات بمثابة تأكيد على الشعارات التي كانت ترفع في التظاهرات التي سبقت انتصار الثورة الاسلامية.



ومن جهته قال المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني، تتجلى عظمة الشعب الإيراني وفكره وثقافته يوم 11 شباط/ في مواجهة الأعداء الذين اصطفوا ضده اليوم

وأشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني بصمود الشعب الإيراني خلال السنوات الماضية لافتاً إلى أن الشعب تصدى لجميع المؤامرات التي استهدفت النظام الإسلامي منذ انتصار الثورة الإسلامية. وشدد على أن امريكا لم تحقق أياً من أهدافها من الحظر على إيران مشيراً إلى أن واشنطن سعت إلى تركيع النظام الحاكم ثم تركيع الشعب الايراني.



ويرى خبراء سياسيين ان الامام الخميني الراحل أدهش العالم عبر حركته التي انتهت بانتصار الثورة الاسلامية المباركة في 11 شباط عام 1979 الذي لم يكن في حسبان أحد من قادة وشعوب العالم، في وقت كان يقود العالم قطبان في الشرق والغرب، الا ان الامام الخميني صمد بمساندة ودعم الشعب امام الضغوط التي كانت تهدف الى منع إكمال مسيرته الثورية وجاء بشعار "لا شرقية ولا غربية"، وأرساه كقاعدة اساسية لتأسيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ليثبت للعالم أنها دولة مستقلة وصاحبة قرارها ولا تخضع لاي قوة دولية بل تستمد قوتها من شعبها دون سواه، وان الارادة الشعبية أكبر من التأثيرات الدولية.



ولم يكن في حسبانهم وخارج توقعاتهم استمرارية الثورة الاسلامية لتشهد الذكرى الحادي والاربعين من انطلاقتها تحت وطأة الوان الحظر والضغوط التي مارستها امريكا ضد الشعب الايراني خلال العقود الاربعة الماضية فضلا عن المؤامرات العديدة التي حاكتها القوى الاستكبارية وعملاؤها ضد ايران الاسلامية منذ انتصار ثورتها، ولكن ايران تمكنت من المضي قدما وتحقيق العديد من الانجازات العلمية والاقتصادية والعسكرية.



ويعتبرون ان احد اهم اسباب استمرارية الثورة المباركة هواتكائها على الشعب باعتباره صاحب الثورة إذ نجح الامام الخميني في إرساء بنيان شعبي عظيم أثمر العديد من الانجازات السياسية والاقتصادية والعسكرية خلال العقود الماضية الى جانب التطور العلمي الذي حققته الجمهورية الاسلامية في مختلف المجالات. وان الترسانة الشعبية العظيمة التي تمتلكها الجمهورية الاسلامية اثبتت جدارتها في جميع الساحات والمناسبات وهي تعتبر مصدر كل الانجازات والانتصارات التي حققتها الجمهورية الاسلامية منذ تأسيسها.



وبحسب محللين فإن ايران ستواصل مسيرتها الراسخة، التي رسمها الامام الخميني الراحل وحافظ عليها قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي وذلك عبر دفع عجلة التقدم والازدهار والتطور



وعبر المسيرات المليونية التي ستنطلق غدا سيؤكد الشعب الايراني وقوفه خلف قيادته الحكيمة, بحلول عامها الحادي والاربعين للثورة الاسلامية المباركة والذي يصادف هذا العام ذكرى اربعينية قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقه الشهداء.

