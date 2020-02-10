الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 10 شباط 2020 ساعة 22:56

بأربعينية سليماني ...الثورة الايرانية تتجدد

بأربعينية سليماني ...الثورة الايرانية تتجدد
وبهذه المناسبة، دعا المرجع الديني آية الله ناصر مكارم شيرازي، أبناء الشعب الى المشاركة الملحمية في مسيرات ذكرى انتصار الثورة غدا الثلاثاء 11 شباط والانتخابات التشريعية المقبلة في 21 شباط, وعدّ المشاركة الواسعة لابناء الشعب الايراني في هذين الحدثين المهمين تبعث على شعور الاعداء باليأس.

 بدوره عدّ المرجع الديني آية الله عبد الله جوادي آملي المشاركة في المسيرات بمثابة تأكيد على الشعارات التي كانت ترفع في التظاهرات التي سبقت انتصار الثورة الاسلامية.

ومن جهته  قال المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني، تتجلى عظمة الشعب الإيراني وفكره وثقافته يوم 11 شباط/ في مواجهة الأعداء الذين اصطفوا ضده اليوم
وأشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني بصمود الشعب الإيراني خلال السنوات الماضية لافتاً إلى أن الشعب تصدى لجميع المؤامرات التي استهدفت النظام الإسلامي منذ انتصار الثورة الإسلامية. وشدد على أن امريكا لم تحقق أياً من أهدافها من الحظر على إيران مشيراً إلى أن واشنطن سعت إلى تركيع النظام الحاكم ثم تركيع الشعب الايراني.

ويرى خبراء سياسيين ان الامام الخميني الراحل أدهش العالم عبر حركته التي انتهت بانتصار الثورة الاسلامية المباركة في 11 شباط عام 1979 الذي لم يكن في حسبان أحد من قادة وشعوب العالم، في وقت كان يقود العالم قطبان في الشرق والغرب، الا ان الامام الخميني صمد بمساندة ودعم الشعب امام الضغوط التي كانت تهدف الى منع إكمال مسيرته الثورية وجاء بشعار "لا شرقية ولا غربية"، وأرساه كقاعدة اساسية لتأسيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ليثبت للعالم أنها دولة مستقلة وصاحبة قرارها ولا تخضع لاي قوة دولية بل تستمد قوتها من شعبها دون سواه، وان الارادة الشعبية أكبر من التأثيرات الدولية.

ولم يكن في حسبانهم وخارج توقعاتهم استمرارية الثورة الاسلامية لتشهد الذكرى الحادي والاربعين من انطلاقتها تحت وطأة الوان الحظر والضغوط التي مارستها امريكا ضد الشعب الايراني خلال العقود الاربعة الماضية فضلا عن المؤامرات العديدة التي حاكتها القوى الاستكبارية وعملاؤها ضد ايران الاسلامية منذ انتصار ثورتها، ولكن ايران تمكنت من المضي قدما وتحقيق العديد من الانجازات العلمية والاقتصادية والعسكرية.

ويعتبرون ان احد اهم اسباب استمرارية الثورة المباركة هواتكائها على الشعب باعتباره صاحب الثورة إذ نجح الامام الخميني في إرساء بنيان شعبي عظيم أثمر العديد من الانجازات السياسية والاقتصادية والعسكرية خلال العقود الماضية الى جانب التطور العلمي الذي حققته الجمهورية الاسلامية في مختلف المجالات. وان الترسانة الشعبية العظيمة التي تمتلكها الجمهورية الاسلامية اثبتت جدارتها في جميع الساحات والمناسبات وهي تعتبر مصدر كل الانجازات والانتصارات التي حققتها الجمهورية الاسلامية منذ تأسيسها.

وبحسب محللين فإن ايران ستواصل مسيرتها الراسخة، التي رسمها الامام الخميني الراحل وحافظ عليها قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي وذلك عبر دفع عجلة التقدم والازدهار والتطور

وعبر المسيرات المليونية التي ستنطلق غدا سيؤكد الشعب الايراني وقوفه خلف قيادته الحكيمة, بحلول عامها الحادي والاربعين للثورة الاسلامية المباركة والذي يصادف هذا العام ذكرى اربعينية قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقه الشهداء.
 
رقم : 843829
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: نهب أمريكا للنفط السوري انتهاك صارخ للقانون الدولي
روحاني: نهب أمريكا للنفط السوري انتهاك صارخ للقانون الدولي
ولايتي: أي مشروع يرفضه الفلسطينيون مآله الفشل
ولايتي: أي مشروع يرفضه الفلسطينيون مآله الفشل
10 شباط 2020
هل تنجح حكومة دياب في كسب الثقة؟
هل تنجح حكومة دياب في كسب الثقة؟
10 شباط 2020
شباب المقاومة يحيون أربعينية شهداء الوفاء بقم المقدسة
شباب المقاومة يحيون أربعينية شهداء الوفاء بقم المقدسة
10 شباط 2020
اللواء صفوي: دماء الشهيد سليماني أحبطت مشروع الهيمنة الأميركي
اللواء صفوي: دماء الشهيد سليماني أحبطت مشروع الهيمنة الأميركي
10 شباط 2020
بالخريطة .. 50 ٪ من محافظة إدلب تحت سيطرة الجيش السوري
بالخريطة .. 50 ٪ من محافظة إدلب تحت سيطرة الجيش السوري
10 شباط 2020
قائد الثورة: يجب أن نكون أقوياء لنمنع حدوث حرب
قائد الثورة: يجب أن نكون أقوياء لنمنع حدوث حرب
8 شباط 2020
مع تقدم الجيش السوري.. انقرة تعزز نقاطها في ادلب
مع تقدم الجيش السوري.. انقرة تعزز نقاطها في ادلب
8 شباط 2020
ما هي أهداف خطة تشكيل قوات عربية في سوريا؟
ما هي أهداف خطة تشكيل قوات عربية في سوريا؟
8 شباط 2020
لماذا ستموت خطة ترامب قبل موته هو؟
لماذا ستموت خطة ترامب قبل موته هو؟
8 شباط 2020
'300 خرق' في جعبة محمود عباس للأمم المتحدة الاثنين
8 شباط 2020
السيطرة على سراقب.. فجر ادلب اقترب
السيطرة على سراقب.. فجر ادلب اقترب
7 شباط 2020
محور المقاومة بعد استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني
محور المقاومة بعد استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني
7 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المغرب يتمسك بحق الفلسطينيين في إقامة دولة
بري​ يرکز علی القدس​ عاصمة أبدية لفلسطين
الانتفاضة الرد على صفاقة القرن
لماذا ستموت خطة ترامب قبل موته هو؟
الفلسطينيون يحتجون ضد