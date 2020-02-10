الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 10 شباط 2020 ساعة 23:45

روحاني: نهب أمريكا للنفط السوري انتهاك صارخ للقانون الدولي

روحاني: نهب أمريكا للنفط السوري انتهاك صارخ للقانون الدولي
وقال روحاني خلال استقباله البعثات الدبلوماسية وسفراء الدول المعتمدين لدى طهران بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران "إن الأمريكيين يدعون أن الجولان السوري المحتل الذي هو أرض سورية هو للكيان الإسرائيلي ويقومون بنهب آبار النفط السورية كقطاع الطرق الدوليين وهذه جريمة بحق الشعب السوري والبشرية وانتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأشار إلى أن أمريكا ارتكبت وترتكب الجرائم بحق شعوب المنطقة مؤكداً أن صفقة ترمب فضيحة للإدارة الأمريكية.

ولفت إلى أن الحظر الأمريكي ضد بلاده محاولة فاشلة لتركيع شعبها موضحاً أن واشنطن استهدفت كل المرافق الاقتصادية الإيرانية من خلال قرارات الحظر.

وأكد روحاني أن أميركا ضاعفت من جرائمها ضد إيران باغتيالها الفريق قاسم سليماني الذي كان يعمل من أجل استقرار وأمن المنطقة لافتاً إلى أن المنظومة الصاروخية الإيرانية هي فقط لضرب الإرهاب ومن يعتدي على إيران.

إلى ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال استقباله أيضاً البعثات الدبلوماسية وسفراء الدول المعتمدين لدى إيران أنه لا مكان في المنطقة لمن يصطف خلف السياسة الأمريكية ويعتبر المقاومين لقوى الاحتلال إرهابيين.

وأشار ظريف إلى أن الشعب الإيراني يرفض هذه السياسات العدوانية في المنطقة ومصمم على نيل حقوقه التي يعمل الأمريكيون على حرمانه منها عبر الحظر على بلدهم في كل المجالات.

ودعا الدبلوماسيين الموجودين في إيران إلى نقل الحقائق إلى بلدانهم بما يدحض زيف الادعاءات الغربية تجاه بلاده.
رقم : 843834
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: نهب أمريكا للنفط السوري انتهاك صارخ للقانون الدولي
روحاني: نهب أمريكا للنفط السوري انتهاك صارخ للقانون الدولي
ولايتي: أي مشروع يرفضه الفلسطينيون مآله الفشل
ولايتي: أي مشروع يرفضه الفلسطينيون مآله الفشل
10 شباط 2020
هل تنجح حكومة دياب في كسب الثقة؟
هل تنجح حكومة دياب في كسب الثقة؟
10 شباط 2020
شباب المقاومة يحيون أربعينية شهداء الوفاء بقم المقدسة
شباب المقاومة يحيون أربعينية شهداء الوفاء بقم المقدسة
10 شباط 2020
اللواء صفوي: دماء الشهيد سليماني أحبطت مشروع الهيمنة الأميركي
اللواء صفوي: دماء الشهيد سليماني أحبطت مشروع الهيمنة الأميركي
10 شباط 2020
بالخريطة .. 50 ٪ من محافظة إدلب تحت سيطرة الجيش السوري
بالخريطة .. 50 ٪ من محافظة إدلب تحت سيطرة الجيش السوري
10 شباط 2020
قائد الثورة: يجب أن نكون أقوياء لنمنع حدوث حرب
قائد الثورة: يجب أن نكون أقوياء لنمنع حدوث حرب
8 شباط 2020
مع تقدم الجيش السوري.. انقرة تعزز نقاطها في ادلب
مع تقدم الجيش السوري.. انقرة تعزز نقاطها في ادلب
8 شباط 2020
ما هي أهداف خطة تشكيل قوات عربية في سوريا؟
ما هي أهداف خطة تشكيل قوات عربية في سوريا؟
8 شباط 2020
لماذا ستموت خطة ترامب قبل موته هو؟
لماذا ستموت خطة ترامب قبل موته هو؟
8 شباط 2020
'300 خرق' في جعبة محمود عباس للأمم المتحدة الاثنين
8 شباط 2020
السيطرة على سراقب.. فجر ادلب اقترب
السيطرة على سراقب.. فجر ادلب اقترب
7 شباط 2020
محور المقاومة بعد استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني
محور المقاومة بعد استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني
7 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المغرب يتمسك بحق الفلسطينيين في إقامة دولة
بري​ يرکز علی القدس​ عاصمة أبدية لفلسطين
الانتفاضة الرد على صفاقة القرن
لماذا ستموت خطة ترامب قبل موته هو؟
الفلسطينيون يحتجون ضد