قوات الاحتلال تقتحم بلدة حزما في القدس

وأفاد مصدر محلي أن عشرات الجنود اقتحموا البلدة، بعد أن أغلقوا مداخلها ومنعوا المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.



وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء الاثنين، المواطن محمد توتنجي من بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة.



إلى ذلك، سلمت قوات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث قرارين؛ بمنعه من دخول الضفة الغربية 6 أشهر، ومنعه من التواصل مع قيادة السلطة.



وأفاد مصدر مقدسي أن تسليم القرارين للمحافظ غيث، جاء بعد استدعائه لمركز توقيف المسكوبية، مشيرا إلى أن بدء سريان القرارين سيكون من الثالث عشر من الشهر الجاري.