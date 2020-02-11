الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 11 شباط 2020 ساعة 11:25

الإيرادات النفطية الليبية في يناير بلغت الصفر

الإيرادات النفطية الليبية في يناير بلغت الصفر
وجاء في بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيرادات والإنفاق من 1 حتى 31 يناير الماضي، نشر في موقعه الرسمي، أن الإيرادات النفطية خلال تلك الفترة تساوي الصفر.

وجاء في بيان المصرف، أنه يدعو الجميع "إلى تضافر الجهود لعودة إنتاج النفط وتصديره فورا، حيث ترتب على إيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال شهر يناير 2020 خسائر مباشرة زادت عن 2.5 مليار دينار (نحو 1.8 مليار دولار)، بالإضافة إلى الخسائر غير المباشرة".

وحذر المصرف من أن "استمرار هذا الإقفال للمصدر الوحيد لإيرادات الدولة، يهدد الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية".
رقم : 843894
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الثورة الاسلامية.. تجربة فريدة تستحق الوقوف عندها
الثورة الاسلامية.. تجربة فريدة تستحق الوقوف عندها
لحظة بلحظة.. المسيرات المليونية في ذكرى انتصار الثورة
لحظة بلحظة.. المسيرات المليونية في ذكرى انتصار الثورة
11 شباط 2020
روحاني: نهب أمريكا للنفط السوري انتهاك صارخ للقانون الدولي
روحاني: نهب أمريكا للنفط السوري انتهاك صارخ للقانون الدولي
10 شباط 2020
ولايتي: أي مشروع يرفضه الفلسطينيون مآله الفشل
ولايتي: أي مشروع يرفضه الفلسطينيون مآله الفشل
10 شباط 2020
هل تنجح حكومة دياب في كسب الثقة؟
هل تنجح حكومة دياب في كسب الثقة؟
10 شباط 2020
شباب المقاومة يحيون أربعينية شهداء الوفاء بقم المقدسة
شباب المقاومة يحيون أربعينية شهداء الوفاء بقم المقدسة
10 شباط 2020
اللواء صفوي: دماء الشهيد سليماني أحبطت مشروع الهيمنة الأميركي
اللواء صفوي: دماء الشهيد سليماني أحبطت مشروع الهيمنة الأميركي
10 شباط 2020
بالخريطة .. 50 ٪ من محافظة إدلب تحت سيطرة الجيش السوري
بالخريطة .. 50 ٪ من محافظة إدلب تحت سيطرة الجيش السوري
10 شباط 2020
قائد الثورة: يجب أن نكون أقوياء لنمنع حدوث حرب
قائد الثورة: يجب أن نكون أقوياء لنمنع حدوث حرب
8 شباط 2020
مع تقدم الجيش السوري.. انقرة تعزز نقاطها في ادلب
مع تقدم الجيش السوري.. انقرة تعزز نقاطها في ادلب
8 شباط 2020
ما هي أهداف خطة تشكيل قوات عربية في سوريا؟
ما هي أهداف خطة تشكيل قوات عربية في سوريا؟
8 شباط 2020
لماذا ستموت خطة ترامب قبل موته هو؟
لماذا ستموت خطة ترامب قبل موته هو؟
8 شباط 2020
'300 خرق' في جعبة محمود عباس للأمم المتحدة الاثنين
8 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المغرب يتمسك بحق الفلسطينيين في إقامة دولة
بري​ يرکز علی القدس​ عاصمة أبدية لفلسطين
الانتفاضة الرد على صفاقة القرن
لماذا ستموت خطة ترامب قبل موته هو؟
الفلسطينيون يحتجون ضد