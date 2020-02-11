الإيرادات النفطية الليبية في يناير بلغت الصفر

وجاء في بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيرادات والإنفاق من 1 حتى 31 يناير الماضي، نشر في موقعه الرسمي، أن الإيرادات النفطية خلال تلك الفترة تساوي الصفر.



وجاء في بيان المصرف، أنه يدعو الجميع "إلى تضافر الجهود لعودة إنتاج النفط وتصديره فورا، حيث ترتب على إيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال شهر يناير 2020 خسائر مباشرة زادت عن 2.5 مليار دينار (نحو 1.8 مليار دولار)، بالإضافة إلى الخسائر غير المباشرة".



وحذر المصرف من أن "استمرار هذا الإقفال للمصدر الوحيد لإيرادات الدولة، يهدد الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية".