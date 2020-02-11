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الثلاثاء 11 شباط 2020 ساعة 11:27

انطلاق فعاليات اربعينية القادة الشهداء في العراق

انطلاق فعاليات اربعينية القادة الشهداء في العراق
وأعلنت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، في بيان ان "الفعاليات الخاصة بمناسبة مرور 40 يوما على استشهاد قادة النصر القائد أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني ورفاقهما اثر الجريمة الاميركية الغادرة ستشمل 15 محافظة بضمنها العاصمة بغداد والتي ستكون بواقع 17 احتفالية كبرى بين رسمية وشعبية وعامة".

وأضافت، أن "يوم الثلاثاء سيكون الاول ضمن البرنامج المعد للمناسبة حيث سيشهد اقامة الحفل التأبيني الرسمي لهيئة الحشد الساعة العاشرة صباحا في المنطقة الخضراء وسط بغداد (مجمع مسرح المنصور) بمشاركة وحضور شخصيات سياسية ونيابية ومسؤولة وقيادات أمنية وعسكرية وممثلي البعثات الدبلوماسية في العراق"، مبينة أن "حفلا عاما سيقام في الساعة 3 مساءً اليوم في مبنى مديرية الإعلام (قاعة الشهيد حيدر المياحي) وستكون الدعوة فيه عامة للجميع، ويتضمن كلمات وعروض فنية وفعاليات ادبية وثقافية وافلام وثائقية".

وتابعت، أن "الحفل العام سيتزامن بنفس التوقيت مع احتفالات في المحافظات ستكون فيه كلمات وعروض فنية وفعاليات ادبية وثقافية"، لافتة الى ان "اليوم الأول سيشهد ايضا عند الساعة 3 مساءً اقامة مجلس عزاء نسوي تقيمه عائلة القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس في مسجد الزوية وسط بغداد".

ونوهت المديرية في بيانها إلى ان "هناك بث مباشر مركزي للاحتفالات في المحافظات والعاصمة بغداد طيلة ساعات الاحتفال".

1—بغداد / الخضراء – مجمع مسرح المنصور (حفل تأبيني رسمي – العاشرة صباحا).
بغداد / مديرية الاعلام – قاعة الشهيد حيدر المياحي ( 3 مساءً– حفل تأبيني عام)
2—نينوى / الموصل الجانب الأيمن_ (3 مساءً – حفل تأبيني عام)
3—كركوك / مركز المحافظة – قاعة النشاط الرياضي / تربية كركوك (3 مساءً – حفل تأبيني عام) .

4—الانبار / الرمادي – قاعة جامع الحق (3 مساءً – حفل تأبيني عام).
5—صلاح الدين / تكريت – القصر الثقافي (3 مساء – حفل تأبيني عام) .
6 – ديالى / بعقوبة – شارع المحافظة (3 مساء – حفل تأبيني عام)
7 – كربلاء المقدسة / مجلس عزاء ما بين الحرمين (3 مساء – حفل تأبيني عام).
8—النجف الاشرف / حدائق قصر الضيافة (3 مساء – حفل تأبيني عام) .

9—بابل / قصر المؤتمرات (3 مساء – حفل تأبيني عام) .
10—الديوانية / القاعة الرياضية المغلقة (3 مساء – حفل تأبيني عام).
11 – المثنى / قاعة الصداقة – قرب الجامعة (3 مساء – حفل تأبيني عام)
12 – ذي قار / الجبايش – موقع نصب الشهيد (3 مساء – حفل تأبيني عام)
13 – ميسان / منطقة الشبانه _ قصر المؤتمرات (3 مساء – حفل تأبيني عام).
14—واسط مركز مدينة الكوت – الداموك / حدائق السيسبان (3 مساء – حفل تأبيني عام)
15—البصرة / المركز الثقافي النفطي (3 مساء – حفل تأبيني عام)
رقم : 843896
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