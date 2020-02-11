الفياض: اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس جريمة بحق الانسانية

واضاف الفياض في الحفل التابيني بأربعينية القادة الشهداء الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء، ان صفقة القرن تعتبر استفزازا لمشاعر الملايين من الشعوب العربية واستهانة بمقدراتها.