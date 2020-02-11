محتجون يرشقون القوى الأمنية بالحجارة في بيروت

بيروت (اسلام تايمز) - أفادت مصادر أن عددا من المحتجين في محيط مبنى جريدة “النهار” في وسط بيروت، قاموا برشق الحجارة على العناصر الأمنية المتواجدين خلف الحائط الاسمنتي، ويحاول بعض المحتجين إزالة أحد السواتر في المنطقة.