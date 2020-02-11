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الثلاثاء 11 شباط 2020 ساعة 11:31

سوريا وكوبا توقعان اتفاقاً للتعاون السياحي بين البلدين

سوريا وكوبا توقعان اتفاقاً للتعاون السياحي بين البلدين
ووقع الاتفاق عن الجانب الكوبي وزير السياحة خوان كارلوس غارسيا غراندا وعن الجانب السوري سفير سورية لدى هافانا ادريس ميا.

ونوه غارسيا غراندا بالمقومات السياحية الكبيرة التي تمتلكها سورية معربا عن الأمل والثقة بعودة الأمان والاستقرار لكل ربوعها ومشددا على أهمية تنفيذ هذا الاتفاق وخاصة لجهة الاستفادة من خبرات البلدين السياحية ومن المقومات والإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان في هذا المجال.

واستنكر غارسيا غراندا الاستهداف الممنهج الذي يتعرض له القطاع السياحي في كوبا من قبل واشنطن من خلال فرض المزيد من العقوبات على المؤسسات والمنشآت السياحية في الجزيرة الكاريبية مؤكدا أنه وبالرغم من ذلك فقد تجاوز عدد السياح الذين زاروا البلاد خلال العام الماضي 5ر4 ملايين سائح.

بدوره أكد السفير ميا أن توقيع هذا الاتفاق سيسهم إيجاباً في تعزيز علاقات التعاون وتقوية روابط الأخوة بين الشعبين والبلدين الصديقين مقدماً عرضاً موجزا عن المقومات السياحية الكبيرة التي تمتلكها سورية.

وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية ووزارة السياحة لتنشيط هذا القطاع المهم والتي أعطت نتائج إيجابية ولا سيما بفضل تضحيات جيشنا الباسل وصمود شعبنا.
رقم : 843899
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