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الثلاثاء 11 شباط 2020 ساعة 13:05
57 نائبا دخلوا القاعة العامة بمجلس النواب اللبنانی
واشارت الى ان "كتلة الجمهورية القوية تقعد اجتماعا في هذه الأثناء لاتخاذ القرار اما بالمشاركة في الجلسة أو مقاطعتها".
حيث عقد اجتماع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب قبيل جلسة الثقة في مجلس النواب.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
843911
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