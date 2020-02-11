57 نائبا دخلوا القاعة العامة بمجلس النواب اللبنانی

واشارت الى ان "كتلة ​الجمهورية القوية​ تقعد اجتماعا في هذه الأثناء لاتخاذ القرار اما بالمشاركة في الجلسة أو مقاطعتها".



حيث عقد اجتماع بين رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ قبيل ​جلسة الثقة​ في مجلس النواب.