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الثلاثاء 11 شباط 2020 ساعة 15:09

رفضا لصفقة ترامب.. مهرجان مركزي في رام الله

رفضا لصفقة ترامب.. مهرجان مركزي في رام الله
وانطلقت حافلات من محافظات الضفة الغربية متوجهة الى رام الله للمشاركة في المهرجان وكانت الحكومة اعلنت تعليق الدوام اليوم للمشاركة في المهرجان.
رفضا لصفقة ترامب.. مهرجان مركزي في رام الله +صور
ورفع المشاركون الذين يتقدمهم أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، ووزراء، وممثلو المؤسسات الرسمية والقوى الوطينة، العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات وطنية، ورفعوا صورا ولافتات تندد بالصفقة المجحفة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وسيلقي رئيس السلطة الفلسطينية عباس كلمة هامة في مجلس الأمن عند الساعة الخامسة مساء أمام مجلس الأمن الدولي، لحشد الدعم الدولي لرفضها.
ودعت اقاليم فتح والفصائل والنقابات المواطنين من مختلف المحافظات للمشاركة في المهرجان المركزي بهدف ايصال رسالة مؤيدة للحقوق الوطنية ورافضة لصفقة ترامب التي اعلن عنها الشهر الماضي وقوبلت برفض عربي ودولي .
رفضا لصفقة ترامب.. مهرجان مركزي في رام الله +صور
ومن المقرر ان يلقي عباس عند الساعة الخامسة من مساء اليوم بتوقيت فلسطين، كلمة أمام مجلس الأمن الدولي لحشد الدعم الدولي لرفض خطة ترمب.
وستقدم المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز إلى مجلس الأمن مشروع قرار يتضمن إدانة خطة ترمب والأفكار الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
رفضا لصفقة ترامب.. مهرجان مركزي في رام الله +صور
رقم : 843929
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