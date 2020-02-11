موريتانيا تؤكد حرصها على تعزيز العلاقات مع إيران

جاء ذلك خلال برقية تهنئة بعث بها ولد الغزواني لنظيره الرئيس الإيراني حسن روحاني بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.



وهنأ ولد الغزواني بذات المناسبة نظيره الإيراني، وزف من خلاله التحايا للشعب الإيراني، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والرخاء.



وأكد ولد الغزواني أن تطوير علاقات التعاون يأتي سبيلا لخدمة مصالح شعبي البلدين الشقيقين.



وختم ولد الغزواني برقيته بتقديم أسمى آيات التقدير للرئيس الإيراني حسن روحاني.

نص البرقية:



“صاحب الفخامة والاخ العزيز،



بمناسبة احتفال الجمهورية الاسلامية الايرانية الشقيقة بعيدها الوطني، يسرني أن أعبر لفخامتكم عن أحر التهاني متمنيا للشعب الايراني الشقيق المزيد من التقدم والرخاء.



كما اجدد لكم حرصنا على مواصلة الجهود من اجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين .



وتفضلوا، صاحب الفخامة والاخ العزيز، بقبول اسمى آيات التقدير.

أخوكم: محمد ولد الشيخ الغزواني “.