بري: مطلوب من الحراك الحقيقي تبرير الاعتداء على الامن وسليم سعادة

وتابع بري ان الاعتداء طال تكسير 5 سيارات تابعة للنواب والوزراء، والادهى من هذا الاعتداء على حياة الزميل الكريم ​سليم سعادة​ الذي يخضع لتطبيب بالوجه والراس اثر الحجارة التي انهارت عليه، والان اطمئنيت ان عينه سلمت، بإنتظار موقفقم ايها الحراك الحقيقي، واكد ان هذا المجلس سيبقى مانعا للفتنة



وتمنى بري على النواب رغم علمنا جميعا بما ينص عليه النظام الداخلي، بكلمة نصف ساعة ارتجالية للنواب وربع ساعة مكتوبة، كما تمنى على الكتل بدءا من ​كتلة التنمية والتحرير​ بنائب او اثنين لكل كتلة، وسنستمر بالجلسة حتى الرابعة وبعدها فترة استراحة حتى السادسة، وبعدها جلسة مفتوحة حتى نيل الثقة.



واكد ان الجلسة افتتحت بحضور 67 نائبا والان العدد 68 وليس كما قيل من بعض النواب من خارج الجلسة.