العميد قاآني: أمريكا لا تفهم إلا لغة القوة

طهران (اسلام تايمز) - أكد قائد فيلق القدس العميد اسماعيل قاآني ان” أمريكا لا تفهم الا لغة القوة مؤكدا على ان السبيل الوحيد لانقاذ الأمة هو المقاومة دون اي مصالحة وتهاون”.