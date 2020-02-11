الرئيس روحاني: مشاركة الشعب بذكرى انتصار الثورة أفضل رد على أميركا

وفي كلمته اليوم الثلاثاء في طهران، أمام الحشود الجماهيرية المليونية المشاركة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران، اعتبر الرئيس روحاني القدرة والارادة الالهية بانها تجلت في الحدث التاريخي المتمثل بانتصار الثورة الاسلامية في 11 شباط عام 1979، وقال، انه ومن دون العناية الالهية كيف كان بامكان الشعب الايراني تحقيق ذلك الانتصار التاريخي العظيم امام كل القوى العالمية الكبرى والحكم العسكري في البلاد.



واعتبر الرئيس روحاني المشاركة الشعبية الملحمية في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية تشكل رداً قوياً على الضغوط الاقتصادية الأميركية واستشهاد الفريق سليماني وانتهاك حقوق الفلسطينيين، مؤكدا ان أميركا تريدنا أن نعود إلى الوراء ولكن شعبنا اختار التقدم إلى الأمام.



وقال روحاني إن اميركا ارتكبت اكبر الاخطاء باغتيالها ضيف العراق، وإن ما ترتكبه اميركا يعود وباله على شعبها.



واعتبر روحاني، أن المشاركة الحاشدة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية هي أقوى رد على البيت الابيض والظالمين.



وذكر الرئيس روحاني أن الاميركيين كانوا يقولون انه اذا استمرت اجراءات الحظر 3 اشهر، الايرانيون سيضطرون للبحث عن الغذاء والدواء، لكننا على الرغم من كل ضغوط اميركا لا زلنا نقف على اقدامنا، وأننا ننتج اليوم 126 مليون طنا من المواد الغذائية.



واضاف روحاني أن الشعب الايراني قاوم وصمد وله اليوم نجاحات في كل المجالات، قائلا بأننا لن نستسلم وسنجبر الاعداء على الاستسلام لشعبنا.



وفي خصوص الانتخابات القادمة قال الرئيس الايراني إن الانتخابات تحقق امننا الوطني والصمود بوجه الاعداء، وعلينا أن نتعامل بلا انفعال ولا خصام مع صناديق الاقتراع.