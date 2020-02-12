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الأربعاء 12 شباط 2020 ساعة 00:05

الجيش السوري يسيطر على منطقتين استراتيجيتين غرب حلب

الجيش السوري يسيطر على منطقتين استراتيجيتين غرب حلب
وأفادت مصادر رسمية سورية بأن القوات الحكومية تمكنت من تحرير منطقة خان العسل الاستراتيجية غرب حلب "من الإرهابيين"، وذلك بعد أن استعادت، في وقت سابق من الثلاثاء، منطقة "الراشدين 4" جنوب غرب المدينة، من قبضة المسلحين.

وتأتي هذه الأنباء بعد أن أكد مصدر عسكري لموقعنا، في وقت سابق من الثلاثاء، أن الاشتباكات لا تزال جارية في حي الراشدين بحلب بين الجيش السوري والمسلحين، نافيا تقارير عن فتح كامل الطريق السريع "M5" الرابط بين دمشق وحلب.

من جهة أخرى، أفادت مصادر نقلا عن مصدر ميداني، بأن وحدات من الجيش السوري، تصدت لهجوم عنيف شنه مسلحو "جبهة النصرة" الإرهابي وحلفاؤهم من تنظيم "أجناد القوقاز"، على بلدة النيرب غرب مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي.

وقال المصدر إن وحدات من الجيش استقدمت تعزيزات كبيرة لها، إلى محاور الاشتباكات مع مسلحين مدعومين من تركيا، وخاضت اشتباكات عنيفة مع الفصائل المسلحة وتمكنت من استعادة السيطرة على كامل النقاط التي تقدم اليها المسلحون على أطراف النيرب الغربية.

وتابع المصدر أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك، نفذ عدة غارات على مواقع المسلحين في المنطقة قاطعا خطوط إمدادهم، ما مكن القوات الحكومية من التقدم بريا واستعادة السيطرة على كامل النيرب لتعود خارطة السيطرة الى ما كانت عليه قبيل هذا الهجوم.

ونقلت مصادرعن قيادة عمليات الجيش السوري قولها أن أداء الجيش أسفر عن مقتل 148 من أصل 150 مسلحا من عناصر "جبهة النصرة" شاركوا سابقا في الهجوم على النيرب، فيما تيسر للاثنين الآخرين الهروب إلى مناطق تحت سيطرة هذا التنظيم في إدلب.
رقم : 844002
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