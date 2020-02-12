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الأربعاء 12 شباط 2020 ساعة 10:53

ايران تستضيف المؤتمر الدولي الثاني للسلام وفض النزاعات

ايران تستضيف المؤتمر الدولي الثاني للسلام وفض النزاعات
وقال " علي اكبر عليخاني " ان المؤتمر الدولي الثاني للسلام وفض النزاعات سيعقد يومي 9 و 10 حزيران / يونيو القادم بطهران، مبينا ان اخر مهلة لارسال المقالات سيكون 19 شباط/ فبراير الحالي.

واضاف: تقرر خلال عقد المؤتمر الاول للسلام وفض النزاعات في العام الماضي ان تكون امانته العامة في جامعة طهران وان يعقد سنويا.

وبین علیخانی انه خلال المؤتمر الاول تم قبول 300 مقال منها 60 لمحققين اجانب والباقي لباحثين من ايران واستضاف المؤتمر 15 شخصية علمية واكاديمية من مختلف بلدان العالم فضلا عن مشاركين من الجمهورية الاسلامية .
رقم : 844065
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