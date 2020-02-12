ايران: بدء الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات البرلمانية غدا الخميس

واوضح بيان للجنة الانتخابات بوزارة الداخلية انه تنفيذا للمادة 56 من قانون انتخابات مجلس الشورى الاسلامي، والمادة 40 من اللائحة التنفيذية للانتخابات، فان موعد بدء الحملات الدعائية لمرشحي الدورة الحادية عشرة لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي، ستبدأ صباح يوم غد الخميس 13 فبراير، وتنتهي في الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس 20 فبراير الجاري، اي 24 ساعة قبل فتح صناديق الاقتراع (الصمت الانتخابي).



يذكر ان انتخابات الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي ستجري يوم الجمعة 21 فبراير/شباط الجاري بمشاركة اكثر من 7100 مرشح يتنافسون على 290 مقعدا برلمانيا.