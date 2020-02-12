تركيا تدعو حلف الناتو لاتخاذ خطوات ملموسة دعماً لها في إدلب

وقال أكار، في مقابلة صحفية إنه أعطى تعليماته لجنوده للرد الفوري بالمثل على أية هجمات للقوات السورية الحكومية تستهدف نقاط المراقبة التركية أو النقاط العسكرية بإدلب، حسب قوله. وجدد أكار التأكيد على أن “نقاط المراقبة التركية الـ 12 ستواصل أداء مهامها في إدلب”، حسب زعمه، مضيفاً أن بلاده “تواصل الضغط على روسيا بهدف دفعها لاستخدام ضغوطها على نظام الأسد وإجباره على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، والتراجع لما بعد طريق “إم 5″ ذي الأهمية الاستراتيجية الكبيرة”.



ولفت إلى أن أنقرة “طلبت من موسكو الوقف الفوري لهجمات النظام السوري على إدلب، والالتزام بالهدنة، الأمر الذي سيساهم في عودة المدنيين لديارهم”، زاعماً أن بلاده تدعم اتفاق وقف إطلاق النار (سوتشي)، للحيلولة دون موجات نزوح جديدة.



وردا على سؤال حول تطلعات بلاده من اجتماع وزراء دفاع دول الناتو، قال أكار إن “أنقرة تنتظر من حلفائها اتخاذ خطوات ملموسة لوقف هجمات الأسد على إدلب، والوقوف بالتالي أمام موجة نزوح جديدة قد تشكل خطرا على أوروبا”، بحسب أكار.