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الأربعاء 12 شباط 2020 ساعة 13:56

وهاب: قضاة جبناء مسؤولون عن جريمة الأوزاعي

وهاب: قضاة جبناء مسؤولون عن جريمة الأوزاعي
لدينا قضاة رائعون في لبنان وبالمقابل لدينا قضاة بلا ضمير جبناء يقومون بتوقيف الناس عشوائيا ويزجون بهم في السجون الممتلئة..

وبالتالي فهم مسؤولون عن جريمة الأوزاعي وعن كل الوضع اللاإنساني داخلها ننتظر التشكيلات لنقول كلمتنا بها”.
رقم : 844116
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