صندوق مدعوم من السعودية يسجل خسائر بـ 2 مليار دولار

وأعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية، اليوم الأربعاء، أن أرباحها الفصلية مُحيت بشكل شبه كامل، بعد أن تضررت شركة الاستثمار التكنولوجي اليابانية من جراء خسائر في صندوق رؤية البالغ حجمه 100 مليار دولار للربع الثاني على التوالي.



وستعمق هذه النتائج السلبية على الأرجح مخاوف بشأن قدرة ماسايوشي سون، مؤسس المجموعة، على تدبير تمويل جديد لـ "صندوق رؤية2".



وسجلت أرباح مجموعة سوفت بنك ككل 2.6 مليار ين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، مقارنة مع 438 ملياراً قبل عام من ذلك، وفقاً لما ذكرته الشركة التي تستثمر في التكنولوجيا في إفصاح للبورصة.



وكان متوسط توقعات عدد من المحللين أن تسجل المجموعة أرباحاً تصل 345 مليار ين.

وتلقت قدرات ماسايوشي سون الاستثمارية ضربة بالربع الممتد بين أغسطس وحتى سبتمبر بعد أن سجل صندوق رؤية خسائر تشغيلية بلغت 8.9 مليارات دولار، بعد ضعف في رهانات كبرى مثل شركة "وي وورك" لتقاسم المساحات المكتبية.



ومنذ ذلك الحين تقلصت وظائف في مجموعة من الشركات التي تتضمنها محفظة الصندوق -بدءاً من منصة الحجز في الفنادق "أويو" وانتهاء بشركة كلاود مايندس للروبوت التي تستغل الحوسبة السحابية- وتعرضت لضغوط لإثبات قابلية استمرار نماذج أعمالها على المدى الطويل، كما فقد الصندوق نفسه موظفين رئيسيين.



وتواجه استثمارات كبرى لمجموعة سوفت بنك شكوكاً، ونزل سهم المجموعة التكنولوجية 20% منذ بداية العام.



وقال صندوق رؤية إنه استثمر 74.6 مليار دولار في 88 شركة حتى نهاية ديسمبر الماضي، وبلغت قيمة تلك الاستثمارات نحو ثمانين ملياراً نهاية العام.



وتستثمر السعودية 45 مليار دولار في صندوق رؤية، ومن بين المستثمرين في هذه المحفظة أيضاً شركة مبادلة للاستثمار بأبوظبي.