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الأربعاء 12 شباط 2020 ساعة 20:50

بيسكوف يكشف آخر ما يجري بين الأسد وبوتين

بيسكوف يكشف آخر ما يجري بين الأسد وبوتين
وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء، في إجابة عن سؤال عما إذا كان من المخطط أي اتصال بين الرئيس الروسي والقيادة السورية على ضوء الوضع في إدلب: "لا، لا توجد أية اتصالات حتى الآن، لكن ممثلونا، بما في ذلك العسكريون، على اتصال دائم بالممثلين السوريين".

وكان مدير قسم التحديات الجديدة والتهديدات في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير تارابرين قد أعلن، اليوم الثلاثاء، أن روسيا والجيش السوري لا يقصفان السكان المدنيين في سوريا، وأن الضربات توجه فقط للتشكيلات الإرهابية.

وكان الجيش السوري قد بدأ عملياته العسكرية بإدلب في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وتمكن خلالها من استعادة السيطرة على قرى وبلدات ومدن واقعة على الطريق بعد استعادته السيطرة الكاملة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية العسكرية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.

لكن الهدنة سرعان ما توقفت نتيجة الهجمات المتكررة التي شنها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي ضد مواقع الجيش السوري، ليواصل الجيش بعدها عملياته في المنطقة ويحكم لاحقا السيطرة خلال أقل من شهر على أكثر من 600 كيلومتر مربع حسب إعلان القيادة العامة للجيش السوري.

ويتزايد التصعيد بين الجانبين السوري والتركي بعد أن أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الاثنين الماضي، مقتل خمسة من عسكرييها وإصابة خمسة آخرين بقصف مراكز المراقبة التركية في إدلب من قبل الجيش السوري، ولفتت إلى أن العسكريين الأتراك "ردوا على مصدر الهجوم".
رقم : 844190
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