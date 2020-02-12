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الأربعاء 12 شباط 2020 ساعة 20:54

الجيش السوري يواصل تقدمه في جنوب حلب

الجيش السوري يواصل تقدمه في جنوب حلب
وقال مصدر أن وحدات من الجيش السوري تابعت تقدمها وسط تمهيد ناري كثيف من قبل سلاح الجو السوري الروسي المشترك، وسيطرت على قرى "عرادة" و"أرناز" و"الشيخ علي" وتلتها الاستراتيجية إلى الغرب من بلدة "الزربة"، بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطق، مؤكدا أن عملية السيطرة هذه تهدف إلى تأمين المحور الغربي لمقطع الطريق الدولي (حماة- حلب)، بالتوازي مع العمل على تقليص التمدد شمالا باتجاه مدخل مدينة حلب.

وتفتح السيطرة على البلدات الثلاث تفتح الطريق أمام السيطرة على موقع "الفوج 46" المشرف على بلدة أورم الصغرى ومدينة الأتارب الاستراتيجية أقصى ريف حلب الجنوبي الغربي.

وكان مسلحون متشددون بينهم شيشان وصينيون وبعض الجنسيات الأخرى قد سيطروا على مقر (الفوج 46) بعد حصار دام لبضعة أسابيع.

ويتمتع (الفوج 46) بموقع استراتيجي بين محافظتي حلب وإدلب والحدود التركية غربا، وكان لسقوطه بأيدي الجماعات الارهابية تأثير الدومينو على كامل شمال غربي سوريا.
وقبل يومين، تسللت وحدات من الجيش التركي إلى مقر الفوج الذي يسيطر عليه تنظيم "جبهة النصرة".
رقم : 844193
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