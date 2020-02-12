بيان للـ'تحالف الدولي' بشأن أحداث الحسكة

وقال التحالف، في بيان صدر عن المتحدث العسكري باسمه، العقيد مايلز كاغينز، إن قواته واجهت خلال تنفيذها دورية قرب مدينة القامشلي، نقطة تفتيش "احتلتها" قوات أخرى موالية للحكومة السورية، بحسب وصفه.



وأضاف كاغينز، أن دورية التحالف "بعد سلسلة من التحذيرات ومحاولات خفض التصعيد" تعرضت لـ"نيران الأسلحة الخفيفة من قبل أشخاص مجهولين".



وشدد المتحدث على أن رد قوات التحالف على النيران جاء ضمن إطار "الدفاع عن النفس"، مضيفا: "لقد تم خفض توتر الموقف، وهو حاليا قيد التحقيق"، مشيرا إلى أن الدورية عادت إلى قاعدتها.



وقد شهد ريف القامشلي الشرقي توتراً بين أهالي قرى الريف الخاضعة لسيطرة الجيش السوري، وعناصر دوريات أميركية حاولت المرور في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش السوري في المنطقة، ما أدى لاندلاع مواجهات، استشهد على إثرها أحد سكان القرية، وأصيب اثنين آخرين.



هذا فيما اعطب الأهالي في خربة عمو بريف مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي 4 آليات للاحتلال الأمريكي، و على اثر ذلك قامت قوات الإحتلال باستقدام تعزيزات للمكان.



واوقفت قوات الجيش السوري صباح اليوم قافلة اميركية من الاستمرار في تقدمها شرق القامشلي.