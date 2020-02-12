الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 12 شباط 2020 ساعة 22:54
منظمة صهيونية:

العالم لا يزال يرى المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي

العالم لا يزال يرى المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي
جاء ذلك في بيان لمنظمة "السلام الآن" (غير حكومية/ مقرها تل أبيب)، عبر "تويتر"، تعليقا على نشر الأمم المتحدة "قائمة سوداء" تضم 112 شركة تعمل في المستوطنات الصهيونية.

وأضافت المنظمة: «مرة أخرى يتضح أن الاحتلال والمستوطنات كارثة بالنسبة إلى "إسرائيل"».

واعتبرت أنه "بعد 52 عاما من محاولات طمس الخط الأخضر.. ومع تأييد ترامب، ضمها إلى "إسرائيل"، لا يزال العالم يرى المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي على أراض محتلة".

و"الخط الأخضر"، لفظ يطلق على حدود إسرائيل قبل عام 1967، وحددته الأمم المتحدة بعد هدنة عام 1949.

وتابعت المنظمة، "طالما لا يوجد لدى "إسرائيل" حكومة تعمل على إنهاء الصراع، فسوف نستمر في دفع الثمن".

وفي وقت سابق الأربعاء، نشرت الأمم المتحدة "قائمة سوداء" لـ 112 شركة تعمل في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة.

وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إن القائمة التي أصدرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تشمل 94 شركة صهيونية، و18 شركة من 6 دول أخرى.

وضمت "القائمة السوداء" جميع الشركات المصرفية، وشركات الهواتف المحمولة، وشركة البناء الصهيونية "أشتروم"، وشركة الاتصالات "بيزك"، وشركة التكنولوجيا "ماتريكس".

كما أدرجت في القائمة شركة "بوكينج كوم" الهولندية، الخاصة بحجز الغرف والفنادق عبر الإنترنت، والشركات الأمريكية الناشطة في مجال السياحة: "تريب أدفايزر"، و"إير بي إن بي"، و"إكسبيديا".
رقم : 844211
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لبنان.. حكومة الأفعال تحت المجهر
لبنان.. حكومة الأفعال تحت المجهر
الامارات تنسحب من الامارات..استراتيجية أم مسرحية؟
الامارات تنسحب من الامارات..استراتيجية أم مسرحية؟
12 شباط 2020
’المهندس سليماني’.. وأربعينية الحساب المفتوح
’المهندس سليماني’.. وأربعينية الحساب المفتوح
12 شباط 2020
الفلسطينيون يؤيدون اندلاع انتفاضة جديدة
الفلسطينيون يؤيدون اندلاع انتفاضة جديدة
12 شباط 2020
الرئيس روحاني: مشاركة الشعب بذكرى انتصار الثورة أفضل رد على أميركا
الرئيس روحاني: مشاركة الشعب بذكرى انتصار الثورة أفضل رد على أميركا
11 شباط 2020
صفقة القرن.. نصر للإسلام وتعجيل في خروج أمريكا من المنطقة
صفقة القرن.. نصر للإسلام وتعجيل في خروج أمريكا من المنطقة
11 شباط 2020
الذكرى الحادية والأربعون لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية
الذكرى الحادية والأربعون لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية
11 شباط 2020
الثورة الاسلامية.. تجربة فريدة تستحق الوقوف عندها
الثورة الاسلامية.. تجربة فريدة تستحق الوقوف عندها
11 شباط 2020
لحظة بلحظة.. المسيرات المليونية في ذكرى انتصار الثورة
لحظة بلحظة.. المسيرات المليونية في ذكرى انتصار الثورة
11 شباط 2020
روحاني: نهب أمريكا للنفط السوري انتهاك صارخ للقانون الدولي
روحاني: نهب أمريكا للنفط السوري انتهاك صارخ للقانون الدولي
10 شباط 2020
ولايتي: أي مشروع يرفضه الفلسطينيون مآله الفشل
ولايتي: أي مشروع يرفضه الفلسطينيون مآله الفشل
10 شباط 2020
هل تنجح حكومة دياب في كسب الثقة؟
هل تنجح حكومة دياب في كسب الثقة؟
10 شباط 2020
شباب المقاومة يحيون أربعينية شهداء الوفاء بقم المقدسة
شباب المقاومة يحيون أربعينية شهداء الوفاء بقم المقدسة
10 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المغرب يتمسك بحق الفلسطينيين في إقامة دولة
بري​ يرکز علی القدس​ عاصمة أبدية لفلسطين
الانتفاضة الرد على صفاقة القرن
لماذا ستموت خطة ترامب قبل موته هو؟
الفلسطينيون يحتجون ضد