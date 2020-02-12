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الأربعاء 12 شباط 2020 ساعة 22:55

مصر .. اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول بخليج السويس

مصر .. اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول بخليج السويس
وبحسب بيان صادر اليوم عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، فقد وقع الوزير طارق الملا اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع شركة نبتون إنرغي في منطقة شمال غرب الأمل بخليج السويس باستثمارات حدها الأدنى 35 مليون دولار ومنحة توقيع 11 مليون دولار، لحفر ثلاثة آبار".

كما شهد الملا التوقيع علي اتفاقيتين بين شركة بتروجت المصرية، مع شركة سايبم الإيطالية.

وتشمل الاتفاقية الأولى مع سايبم التعاون في تنفيذ المشروعات في ليبيا، حيث ستكون بتروجت شريكا استراتيجيا للشركة الإيطالية التي تقوم حاليا بإنهاء إجراءات عودتها للسوق الليبية فى ظل وجود العديد من فرص المشروعات، ويصل حجم الأعمال المشتركة حاليا بين الشركتين إلى نحو 800 مليون دولار".

وتتعلق الاتفاقية الثانية بالتعاون في "مجال تقديم التدريب المتقدم للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والذي تقدمه شركة سايبم لشريكتها بتروجت".

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء في القاهرة النسخة الرابعة لمؤتمر ومعرض البترول الدولي (إيجبس 2020)، والذي تتواصل أعماله حتى غد الخميس.
رقم : 844212
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