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الأربعاء 12 شباط 2020 ساعة 23:51

طهران: سنرد على أي اعتداء صهيوني ضد حضورنا بسوريا

طهران: سنرد على أي اعتداء صهيوني ضد حضورنا بسوريا
وقال موسوي الاربعاء إن “أسس الكيان الصهيوني طيلة العقود السبعة الماضية، بُنيت على احتلال الاراضي الفلسطينية ودول الجوار والقتل ونهب الثروات والاغتيالات والعدوان”.

وأشار موسوي الى ان “تواجد الجمهورية الاسلامية الايرانية في سوريا تم بناء على دعوة الحكومة السورية والاتفاق معها بهدف مكافحة الارهاب الذي تدعمه امريكا واسرائيل”، واضاف ان “بلادنا لن تتأخر لحظة ولا تتسامح بشأن الدفاع عن الحضور داخل سوريا وصون امننا القومي ومصالحنا الاقليمية، وسترد بشكل ساحق ومدمر على اي اعتداء او خطوة حمقاء”.

وتابع موسوي ان “الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتابع لدى الاوساط الدولية التهديدات والتصريحات العدوانية التي تصدر عن الكيان الصهيوني”.
رقم : 844221
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