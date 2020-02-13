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الخميس 13 شباط 2020 ساعة 13:34

الفتح یکشف معلومات جديدة عن جريمة اغتيال المهندس وسليماني

الفتح یکشف معلومات جديدة عن جريمة اغتيال المهندس وسليماني
وقال كريم في تصريح صحفي إن “الشركات الأجنبية العاملة في مطار بغداد قد تكون متورطة في إعطاء معلومات أمنية للقوات الأمريكية عن تحركات المهندس وسليماني كونها تمتلك المعلومات عن مسارات النقل والشخصيات التي تدخل البلاد”، لافتا إلى إن “جهازي الأمن الوطني والمخابرات العراقية يعملون على جمع المعلومات الكافية عن الحادثة كون الأمر متعلق بسيادة العراق”.

وأضاف أن “نتائج التحقيق قد تطيح ببعض الشركات الأجنبية العاملة في مطار بغداد أو الموظفين الأجانب أو القيادات الأمنية”، مبينا أن “نتائج التحقيق باغتيال المهندس وسليماني ستظهر قبل تشكيل حكومة علاوي”.

وبين أن “عملية الاغتيال وفق المعطيات الأولى نفذت من خارج العراق وليست من داخله عبر رصد تحركات سليماني قبل دخوله الأراضي العراقية”.

وكشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، الأربعاء، عن التوصل الى “حقائق كثيرة” بشأن عملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني، فيما أكد استكمال القضايا الفنية بالتحقيق.
رقم : 844332
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