الصفحة الرئيسية
0
الخميس 13 شباط 2020 ساعة 13:39

المركزي الايراني: نمو حجم السيولة بنسبة 28.2 بالمئة

المركزي الايراني: نمو حجم السيولة بنسبة 28.2 بالمئة
وأظهرت بيانات البنك أن حجم السيولة بلغ في الشهر "آذر" الايراني تخطيه 22.62 تريليون ريال ( رسميا الدولار= 42 الف ريال).
رقم : 844335
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أربعينية الشهيد سليماني قاهر الاميركان والصهاينة
أربعينية الشهيد سليماني قاهر الاميركان والصهاينة
انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات البرلمانية الايرانية
انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات البرلمانية الايرانية
13 شباط 2020
حماس مصممة على مقاومة الاحتلال وإسقاط صفقة القرن
حماس مصممة على مقاومة الاحتلال وإسقاط صفقة القرن
13 شباط 2020
الحكومة اللبنانية..ماذا بعد الثقة؟
الحكومة اللبنانية..ماذا بعد الثقة؟
13 شباط 2020
لبنان.. حكومة الأفعال تحت المجهر
لبنان.. حكومة الأفعال تحت المجهر
12 شباط 2020
الامارات تنسحب من الامارات..استراتيجية أم مسرحية؟
الامارات تنسحب من الامارات..استراتيجية أم مسرحية؟
12 شباط 2020
’المهندس سليماني’.. وأربعينية الحساب المفتوح
’المهندس سليماني’.. وأربعينية الحساب المفتوح
12 شباط 2020
الفلسطينيون يؤيدون اندلاع انتفاضة جديدة
الفلسطينيون يؤيدون اندلاع انتفاضة جديدة
12 شباط 2020
الرئيس روحاني: مشاركة الشعب بذكرى انتصار الثورة أفضل رد على أميركا
الرئيس روحاني: مشاركة الشعب بذكرى انتصار الثورة أفضل رد على أميركا
11 شباط 2020
صفقة القرن.. نصر للإسلام وتعجيل في خروج أمريكا من المنطقة
صفقة القرن.. نصر للإسلام وتعجيل في خروج أمريكا من المنطقة
11 شباط 2020
الذكرى الحادية والأربعون لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية
الذكرى الحادية والأربعون لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية
11 شباط 2020
الثورة الاسلامية.. تجربة فريدة تستحق الوقوف عندها
الثورة الاسلامية.. تجربة فريدة تستحق الوقوف عندها
11 شباط 2020
لحظة بلحظة.. المسيرات المليونية في ذكرى انتصار الثورة
لحظة بلحظة.. المسيرات المليونية في ذكرى انتصار الثورة
11 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المغرب يتمسك بحق الفلسطينيين في إقامة دولة
بري​ يرکز علی القدس​ عاصمة أبدية لفلسطين
الانتفاضة الرد على صفاقة القرن
لماذا ستموت خطة ترامب قبل موته هو؟
الفلسطينيون يحتجون ضد