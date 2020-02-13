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الخميس 13 شباط 2020 ساعة 13:39
المركزي الايراني: نمو حجم السيولة بنسبة 28.2 بالمئة
وأظهرت بيانات البنك أن حجم السيولة بلغ في الشهر "آذر" الايراني تخطيه 22.62 تريليون ريال ( رسميا الدولار= 42 الف ريال).
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
844335
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