الصفحة الرئيسية
0
الخميس 13 شباط 2020 ساعة 14:44

وزير الثقافة : ايران لن تنسى جنديها المخلص

وزير الثقافة : ايران لن تنسى جنديها المخلص
واضاف صالحي : لقد مضت اربعون يوما. وقلوبنا مشتاقة لتلك النظرة الثاقبة والبسمة التي كانت تحتضن شعبا باكمله. ایران، لن تنسى جنديها المخلص ابدا.

وكان قائد قوات "القدس" التابع للحرس الثوري الفريق الشهید قاسم سليماني قد استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من مرافيقهما في هجوم جوي اميركي غادر حين خروجهما من مطار بغداد فجر الجمعة کانون الثانی / ینایر.

واقیمت للشهید سلیمانی مراسم تشییع حماسیة فی ارجاء البلاد کما فی العراق ودول اخری للشهیدین سلیمانی وابومهدی المهندس ومرافقیهما، شارکت فیها الحشود الملیونیة من محبیه وانصاره و وری الثری بناء علی وصیته الی جوار رفاق دربه فی مقبرة الشهداء بمسقط راسه کرمان (جنوب شرق ایران).
رقم : 844352
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أربعينية الشهيد سليماني قاهر الاميركان والصهاينة
أربعينية الشهيد سليماني قاهر الاميركان والصهاينة
انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات البرلمانية الايرانية
انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات البرلمانية الايرانية
13 شباط 2020
حماس مصممة على مقاومة الاحتلال وإسقاط صفقة القرن
حماس مصممة على مقاومة الاحتلال وإسقاط صفقة القرن
13 شباط 2020
الحكومة اللبنانية..ماذا بعد الثقة؟
الحكومة اللبنانية..ماذا بعد الثقة؟
13 شباط 2020
لبنان.. حكومة الأفعال تحت المجهر
لبنان.. حكومة الأفعال تحت المجهر
12 شباط 2020
الامارات تنسحب من الامارات..استراتيجية أم مسرحية؟
الامارات تنسحب من الامارات..استراتيجية أم مسرحية؟
12 شباط 2020
’المهندس سليماني’.. وأربعينية الحساب المفتوح
’المهندس سليماني’.. وأربعينية الحساب المفتوح
12 شباط 2020
الفلسطينيون يؤيدون اندلاع انتفاضة جديدة
الفلسطينيون يؤيدون اندلاع انتفاضة جديدة
12 شباط 2020
الرئيس روحاني: مشاركة الشعب بذكرى انتصار الثورة أفضل رد على أميركا
الرئيس روحاني: مشاركة الشعب بذكرى انتصار الثورة أفضل رد على أميركا
11 شباط 2020
صفقة القرن.. نصر للإسلام وتعجيل في خروج أمريكا من المنطقة
صفقة القرن.. نصر للإسلام وتعجيل في خروج أمريكا من المنطقة
11 شباط 2020
الذكرى الحادية والأربعون لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية
الذكرى الحادية والأربعون لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية
11 شباط 2020
الثورة الاسلامية.. تجربة فريدة تستحق الوقوف عندها
الثورة الاسلامية.. تجربة فريدة تستحق الوقوف عندها
11 شباط 2020
لحظة بلحظة.. المسيرات المليونية في ذكرى انتصار الثورة
لحظة بلحظة.. المسيرات المليونية في ذكرى انتصار الثورة
11 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المغرب يتمسك بحق الفلسطينيين في إقامة دولة
بري​ يرکز علی القدس​ عاصمة أبدية لفلسطين
الانتفاضة الرد على صفاقة القرن
لماذا ستموت خطة ترامب قبل موته هو؟
الفلسطينيون يحتجون ضد