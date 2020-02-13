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الخميس 13 شباط 2020 ساعة 18:50
استخبارات الحرس الثوري:

أمن البلاد اليوم هو نتاج الحضور الجماهيري في كافة الميادين

أمن البلاد اليوم هو نتاج الحضور الجماهيري في كافة الميادين
وأكد رئيس الاستخبارات في الحرس الثوري الشيخ حسين طائب في حوار صحفي على ضرورة مشاركة الشعب على نطاق واسع في الانتخابات النيابية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري مشددا على ان امن البلاد وخلق دور محوري للجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة هو نتاج الحضور الشعبي الواسع في مختلف الميادين الدفاعية والامنية والسياسية والاجتماعية .

وأشاد بالشعب الإيراني لمشاركته الملحمية في مسيرات انتصار الثورة الاسلامية وقال ان الحضور الشعبي الواسع في مسيرات ذكرى انتصار الثورة هذا العام كان ذا نكهة وطابع جديد ببركة دم القائد سليماني ومن شانها ان تعزز الأمن القومي ونامل انشاء الله ان تشهد الانتخابات التشريعية الحادية عشرة مثل هذه المشاركة .

كما أعرب رئيس استخبارات الحرس الثوري عن أمله في أن تسهم المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات التشريعية المقبلة وحضوره السياسي في ان تشكيل برلمان كفوء وصولا الى بناء ايران قوي .
رقم : 844401
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