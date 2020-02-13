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الخميس 13 شباط 2020 ساعة 18:56

إعلان هام من شركة المحروقات حول توزيع الغاز المنزلي بسوريا

إعلان هام من شركة المحروقات حول توزيع الغاز المنزلي بسوريا
وقال مدير عمليات الغاز أحمد حسون إن تم مجدداً تخفيض مهلة استلام أسطوانة الغاز بعد استلام الرسالة من 48 ساعة إلى 24 ساعة فقط لتسريع عملية التوزيع .

بدورها، للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” عبر صفحتها في فيسبوك، إنه تم تحديد مدة استلام اسطوانة الغاز خلال /24/ ساعة من لحظة ارسال رسالة sms .

وفي حديث مع صحيفة “تشرين”، قال مدير عمليات الغاز في الشركة أحمد حسون إن الأيام القليلة القادمة ستشهد زيادة ملموسة في الكميات الموزعة من مادة الغاز المنزلي ، خاصة بعد تقليص مدة الاستلام .

والهدف من قرار تقليص مدة استلام الأسطوانة كان بهدف توزيع الكميات التي لم يتم استلامها وتسريع دور المعتمدين إلى نسبة تصل إلى 30 بالمئة يومياً.

وفي حال بقاء عدد من الأسطوانات غير المستلمة لدى المعتمد، سيتم إرسال رسائل جديدة لمستحقين جدد بعد انتهاء 48 ساعة، وهنا يتوجب على المستلم القديم كان أن يراجع المعتمد ويطلب تفعيل دوره من جديد أو من خلال التطبيقات المعتمدة وستكون له أولوية في الحمولات الجديدة.

أما فيما يتعلق باستحقاق المواطن لأسطوانة جديدة كل 23 يوم من آخر استلام، فأوضح حسون أنه وفق تطبيق الآلية الجديدة فإن فترة الاستحقاق تبدأ بـ 23 يوما على أن يتم تسليم الاستحقاق للأقدم ثم الأحدث وليس بشكل عشوائي.

وشدد حسون على أن الجهاز العائد للمعتمد، لا يقرأ سوى البطاقات المستحقة لديه والتي تم إبلاغ أصحابها بها عبر الرسائل النصية وبذلك لا يمكن له التصرف بأي اسطوانة كونها محجوزة لشخص محدد.
رقم : 844404
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