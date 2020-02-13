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الخميس 13 شباط 2020 ساعة 19:02

ليبيا... تجدد القتال في محيط طرابلس وإغلاق مطار معيتيقة

ليبيا... تجدد القتال في محيط طرابلس وإغلاق مطار معيتيقة
واتهمت هذه القوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر بالقصف العشوائي لجامعة طرابلس وحيي دمشق وأبو سليم في المدينة، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة أربعة مدنيين.

وأفادت بوابة "الوسط" الليبية نقلا عن شهود عيان بتعرض عدد من أحياء العاصمة للقصف، فيما نقلت وكالة "فرانس برس" عن شهود عيان سماع دوي انفجارات في منطقة مشروع الهضبة على بعد 30 كيلومترا جنوبي مركز العاصمة.

كما أعلن مطار معيتيقة، وهو المطار الوحيد الذي يواصل عمله في طرابلس عن تعليق رحلاته مجددا إثر تعرضه للقصف، مشيرا إلى أن "حالة هلع" أصابت المسافرين وموظفي شركات الطيران العاملين في المطار.

ويأتي ذلك بعد يوم من تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو جميع أطراف النزاع إلى وقف إطلاق النار وفقا لمخرجات مؤتمر برلين الخاص بالتسوية الليبية.
رقم : 844406
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