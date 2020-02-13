البحرين: احياء ذكرى استشهاد علي مشيمع وحسين الجزيري

وزار آباء الشهداء روضة الشهيدين لقراءة سورة الفاتحة على روحيهما الطاهرتين ولتجديد العهد على المضي قدما في الطريق الذي ضحى فيه الشهيدان وحتى تحقيق مطالب الشعب المشروعة.



وكانت قوات المرتزقة أطلقت رصاص الشوزن من مسافة قريبة على الشهيد مشيمع (مواليد 1989) أثناء احتجاجه في قرية الديه يوم الإثنين ١٤ فبراير 2011، ليصبح أول شهيد في الثورة.



وأما الشهيد حسين الجزيري فاستشهد هو الآخر خلال خلال مشاركته في إحياء الذكرة الثانية لانطلاق الثورة في العام ٢٠١٣ وأكدت تقارير حقوقية حينها أن قوات المرتزقة تعمدت قتل الشهيد الجزيري عبر استهدافه بــ 3 طلقات من الشوزن.