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الجمعة 14 شباط 2020 ساعة 00:15

البالونات المفخخة تتساقط على مستوطنات غلاف غزة

البالونات المفخخة تتساقط على مستوطنات غلاف غزة
وأفادت مواقع عبرية، أن عشرات البالونات أطلقت من قطاع غزة تجاه مناطق الغلاف اليوم، وسمع دوي انفجارات في المستوطنات جنوبا.

وذكر موقع "0404 العبري" أن هناك تهديدات من غزة بإطلاق دفعة ضخمة من البالونات المفخخة في الساعات المقبلة ستحتوي على 500 بالون محملة بمجسم طائرة.

ووفقاً لمراسل القناة "13 العبرية"، ألموغ بوكير، إطلاق البالونات لم يتوقف، فمنذ الساعات القليلة الماضية لم تتوقف الانفجارات في غلاف غزة، ذعر كبير بين المستوطنين، حيث تم استدعاء طواقم المتفجرات لتحييد عدد منها.

يشار إلى أن البالونات المفخخة التي بدأ إرسالها من قطاع غزة، ما زالت مستمرة منذ أكثر من الشهر، وتتصاعد بشكل تدريجي بعد تلكؤ "إسرائيل" تنفيذ تفاهمات وقف اطلاق النار.
رقم : 844442
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