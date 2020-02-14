الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 14 شباط 2020 ساعة 11:59

الشعب الاردني يستعد اليوم لمسيرات ضد صفقة ترامب

الشعب الاردني يستعد اليوم لمسيرات ضد صفقة ترامب
ومن المقرر ان اتنطلق المسيرة اليوم بعد صلاة الجمعة، من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد في عمان، رفضًا لهذا المخطط الأميركي – الصهيوني، ورفضًا لصفقة الغاز مع الاحتلال.

وأشاد الناطق الإعلامي للتحالف عبدالفتاح الكيلاني، بتحرك الأردنيين رفضًا لمؤامرة صفقة القرن، التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وتهدد الأردن.

كما أشاد بالدعم الأردني لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال وتصديه للمشروع الصهيوني بمختلف الوسائل، قائلًا إن هذه "الصفقة” ستتحطم على صخرة صمود الشعبين الفلسطيني والأردني، وأنه لا يمكن لأي فلسطيني أو أردني أن يقبل بها أو يسمح بتمريرها.

ودعا الكيلاني الشعوب العربية والإسلامية لمواصلة حراكها في مواجهة مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً استمرار الفعاليات في الأردن حتى يتم اسقاط هذه الصفقة المشؤومة.

إلى ذلك، دعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز-العدو-احتلال)، الأردنيين في كل المحافظات، للمشاركة في مسيرة تحمل عنوان "الردّ على صفقة القرن: إسقاط اتفاقيّة الغاز”، بعد ظهر اليوم، لإدانة "التخاذل باتخاذ مواقف فعليّة وعمليّة في مواجهة صفقة القرن”.

وقالت، في بيان، إن الترجمة الوحيدة الممكنة والقابلة للتحقيق اليوم في الأردن لمواجهة "الصفقة”، هي إسقاط اتفاقيّة الغاز، مضيفة أن هذه المسيرة ومختلف المسيرات تأتي للمطالبة والضغط من أجل ذلك.
رقم : 844516
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
انتهاز السياسة الغربية للصراع السوري التركي في إدلب
انتهاز السياسة الغربية للصراع السوري التركي في إدلب
هل يستطيع العراقيون طرد القوات الأمريكية من بلادهم؟
هل يستطيع العراقيون طرد القوات الأمريكية من بلادهم؟
14 شباط 2020
عقب صلاة الفجر.. الاحتلال يعتدي على المصلين
عقب صلاة الفجر.. الاحتلال يعتدي على المصلين
14 شباط 2020
الشيخ عيسى قاسم: صفقة القرن خطوة خيانية كبرى
الشيخ عيسى قاسم: صفقة القرن خطوة خيانية كبرى
14 شباط 2020
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان ‘‘اسرائيلي‘‘ قرب دمشق
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان ‘‘اسرائيلي‘‘ قرب دمشق
14 شباط 2020
الحرس الثوري: واقعة استشهاد سليماني بداية لإنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة
الحرس الثوري: واقعة استشهاد سليماني بداية لإنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة
13 شباط 2020
أربعينية الشهيد سليماني قاهر الاميركان والصهاينة
أربعينية الشهيد سليماني قاهر الاميركان والصهاينة
13 شباط 2020
انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات البرلمانية الايرانية
انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات البرلمانية الايرانية
13 شباط 2020
حماس مصممة على مقاومة الاحتلال وإسقاط صفقة القرن
حماس مصممة على مقاومة الاحتلال وإسقاط صفقة القرن
13 شباط 2020
الحكومة اللبنانية..ماذا بعد الثقة؟
الحكومة اللبنانية..ماذا بعد الثقة؟
13 شباط 2020
لبنان.. حكومة الأفعال تحت المجهر
لبنان.. حكومة الأفعال تحت المجهر
12 شباط 2020
الامارات تنسحب من الامارات..استراتيجية أم مسرحية؟
الامارات تنسحب من الامارات..استراتيجية أم مسرحية؟
12 شباط 2020
’المهندس سليماني’.. وأربعينية الحساب المفتوح
’المهندس سليماني’.. وأربعينية الحساب المفتوح
12 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المغرب يتمسك بحق الفلسطينيين في إقامة دولة
بري​ يرکز علی القدس​ عاصمة أبدية لفلسطين
الانتفاضة الرد على صفاقة القرن
لماذا ستموت خطة ترامب قبل موته هو؟
الفلسطينيون يحتجون ضد