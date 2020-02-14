حماس: المقاومة، الحل الوحيد لمواجهة صفقة ترامب

وكان في استقبالهم عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان ومسؤولها السياسي في منطقة صيدا ومخيماتها أيمن شناعة، في حضور نائب المسؤول السياسي في منطقة صيدا ومخيماتها محمد أبو ليلى والمسؤول السياسي للحركة في مخيم عين الحلوة خالد زعيتر.



وأكد المجتمعون أن "صفقة ترامب تشكل منعطفا خطيرا على القضية الفلسطينية وتستهدف أهم أركانه، وأن مواجهة الصفقة تكمن بوحدة الصف والموقف الفلسطيني وتبني خيار المقاومة كخيار استراتيجي لاستعادة الأرض والمقدسات وتحقيق العودة".



وعن المخيمات الفلسطينية في لبنان عموما ومخيم عين الحلوة خصوصا، أشاد المجتمعون بـ"حال الاستقرار العام داخل المخيمات، وبكل الجهود المبذولة لإبقاء الحال الفلسطينية بمنأى عن التطورات السياسية اللبنانية".



وشددوا على "أهمية أن تتحمل وكالة الأونروا مسؤولياتها، وضرورة إقرار مشروع إغاثي طارئ للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتخفيف من معاناته في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها لبنان".



وطالب المجتمعون بضرورة إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأكدوا "رفضهم التام لمشروع توطين اللاجئين والذي تحوكه الولايات المتحدة وتخدم به المشروع الصهيوني في المنطقة".