نائب قائد فيلق القدس: الانتقام الإيراني القوي مستمر

واعرب نائب قائد فيلق القدس الايراني العميد محمد حجازي في لقاء مع فضائية المسيرة اليمنية : ان الانتقام الإيراني القوي مستمر حتى إخراج القوات الأمريكية من المنطقة وبقاء الكيان الصهيوني وحيدا دون معيل.