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الجمعة 14 شباط 2020 ساعة 12:40
نائب قائد فيلق القدس: الانتقام الإيراني القوي مستمر
واعرب نائب قائد فيلق القدس الايراني العميد محمد حجازي في لقاء مع فضائية المسيرة اليمنية : ان الانتقام الإيراني القوي مستمر حتى إخراج القوات الأمريكية من المنطقة وبقاء الكيان الصهيوني وحيدا دون معيل.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
844530
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