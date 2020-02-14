نفايات طبية ‘‘اسرائيلية‘‘ عند شواطئ جنوب لبنان

فيما عمل الأهالي الذين عثروا على هذه المواد التي قذفتها الأمواج إلى الشاطئ على استكمال عمليات البحث عن نفايات مفترضة في المنطقة التي تعد أحد أهم موائل السلاحف البحرية في لبنان.



في هذا السياق كشف مصدر أمني أن اتصالات وردت إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في الساعات الماضية تفيد بالعثور على أكياس تحوي حقناً طبية وأمصالاً وأدوية عند شاطئ بلدة المنصوري في الجنوب وقد توجهت إلى المكان دورية من المديرية وعملت على رفع هذه النفايات ونقلها من المكان بعد فتح تحقيق بالحادث.



هذا العدوان الذي لا يختلف بطبيعته عن أي عدوان يقوم به العدو. ومن المستغرب تماماً غياب بحرية قوات اليونيفيل عن القضية التي من المفترض أن تعنيها بشكل مباشر لكونها تتولى حماية المنطقة البحرية اللبنانية من أي خروق للقرار الدولي 1701 في حين أن سفينة حربية دولية لا تغادر هذه المنطقة وتنفذ فيها دوريات مراقبة وتأمين على الدوام، فأين كانت عندما اكتشفت هذه المواد، وأي مهمة كانت تنفيذ عندما رُميت هذه النفايات في المياه اللبنانية؟ وهل يقتصر عملها -عندما يتعلق الأمر بعدوان إسرائيلي على لبنان - على الإكتفاء بمراقبة النتائج من بعيد؟؟ كلها أسئلة تكاد لا تغادر بال المواطنين الجنوبيين الذين كلّوا وملّوا من تصرفات مظلة دولية اسمية على منطقتهم تتجاهل بشكل كامل الخروقات العدوانية الإسرائيلية لسيادة بلدهم.