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الجمعة 14 شباط 2020 ساعة 15:18

خطيب جمعة طهران: صفقة ترامب فضيحة لاميركا والصهيونية

خطيب جمعة طهران: صفقة ترامب فضيحة لاميركا والصهيونية
وندد حجة الاسلام صديقي في خطبة جمعة طهران اليوم بصفقة ترامب الاميركية، ووصفها بانها واحدة من كوارث العالم هذه الأيام، وقال: ان هذه الخطة فضيحة لترامب ومخزية لاميركا و"اسرائيل".

واضاف: صادروا منازل وممتلكات الفلسطينيين، واخرجوهم من ديارهم، وهم الآن يهبون ذلك ويطلقون عليها تسمية صفقة ترامب، لقد فشلت هذه الخطة منذ اللحظة الأولى من الاعلان لها وكانت مصدر انتفاضة جديدة للفلسطينيين المضطهدين، وفي العالم الاسلامي كانت هناك حركة وانتفاضة وثورة جديدة، ولن تحقق هذه الخطة المشؤومة مطلقا النتيجة المرجوة.

من ناحية اخرى نوه امام جمعة طهران المؤقت الى المسيرات الجماهيرية التي طافت شوارع المدن الايرانية يوم الثلاثاء الماضي في الذكرى السنوية الحادية والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية، وقال: ان ثورتنا هي ثورة ضد الطاغوت والاستكبار، لذلك فان الاحتفال السنوي بالثورة اصبحت ظاهرة فريدة ونعمة الهية مستمرة، مؤكدا ان المشاركة الشعبية الواسعة في هذه المسيرات قد ادخلت اليأس في نفوس الاعداء.
رقم : 844559
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