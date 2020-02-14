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الجمعة 14 شباط 2020 ساعة 17:11

الديهي: سلطات البحرين شنت عشرات المداهمات وزجت الآلاف بالسجون

الديهي: سلطات البحرين شنت عشرات المداهمات وزجت الآلاف بالسجون
واضاف الشيخ الديهي خلال تجمع خطابي بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة البحرينية ان البلد اصبحت العدد الاول من حيث عدد السجناء السياسين قياسا بعدد سكانها بحسب مراكز الدراسات.

واشار الشيخ الديهي الى ان النظام الخليفي عمد الى الغاء السلطة الخامسة من خلال تدمير وتشطير والغاء مؤسسات المجتمع المدني وتحويل قيادتها للسجون.مضيفا الى انه من ضمن اهداف النظام الانتقامية انه لم تعد هناك جمعية للمعلمين او للمحامين او الاطباء او وجود للاتحادات الطبية، بل انتجت السلطة مجموعة من المؤسسات الصورية التابعة لها والتي تعمل كواجهة لتحسين صورة السلطة.

وتابع ان على المستوى الاقتصادي فالسلطات حولت البحرين لدولة فقيرة غير قادرة على تغطية اعباء ومتطلبات المواطنين هذا ويهددها شبح الافلاس حيث يتجاوز اليوم الدين العام 120 بالمئة وينخر جسد الدولة الفساد المالي والاداري.

ولافت الشيخ الديهي الى انه في حين انه يتنافس حكام البحرين على اعلى الارصدة البنكية بالعالم فرضت السلطات الضرائب القاسية على المواطنين مع بقاء المستوى المعيشي في ادنى المستويات.
رقم : 844563
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